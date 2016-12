«Oh, es riecht gut»: Ein Weihnachtslied aus Bautzen

erschienen am 21.12.2016



Bautzen (dpa) - Melodie und Text des Weihnachtsliedes «Oh, es riecht gut» haben im Osten fast alle parat. Kaum einer weiß aber, dass die Bautzener Tanzpädagogin Christel Ulbrich (1908 - 1996) den Klassiker um 1950 geschrieben hat. «Unsere Mutter stand bei der Weihnachtsbäckerei in der kalten Küche und begann zu reimen. Wir Kinder haben mitgemacht. So sind wir ein Teil des bekannten Liedes», sagte Ulbrichs Tochter Almut Jungnickel. Zum ersten Mal wurde die Weise 1957 in einer Kinderzeitschrift veröffentlicht. Mit der Herausgabe der LP «Bald nun ist Weihnachtszeit» wurde das Lied ab 1970 noch bekannter.

Christel Ulbrich kümmerte sich als Tanzpädagogin unter anderem um die musikalische Früherziehung von Kindern. Zu ihren Weiterbildungen kamen Erzieherinnen aus der ganzen DDR. Einen Namen machte sie sich auch als Tanztherapeutin für Senioren, kranke und behinderte Menschen. Im Februar 2017 widmet sich eine Veranstaltung beim 1. Oberlausitzer Kindermusikfestival dem Schaffen Ulbrichs.