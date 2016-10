Oktober klingt mit Regen und Nebel aus

erschienen am 29.10.2016



Leipzig (dpa) - Der Oktober verabschiedet sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Regen und Nebel. Am Samstag bleibe es überwiegend bewölkt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. In den Mittelgebirgen könne es vereinzelt regnen, nur selten zeige sich die Sonne. Am Sonntag halte der graue Trend an, der Regen verstärke sich. Die neue Woche soll mit dichtem Nebel beginnen, tagsüber ist mit Bewölkung zu rechnen. Die Temperaturen liegen am letzten Oktober-Wochenende voraussichtlich zwischen neun und zwölf Grad.