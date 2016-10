Oldtimer im Wert von 50 000 Euro in Chemnitz gestohlen

erschienen am 01.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist ein Oldtimer im Wert von mehr als 50 000 Euro gestohlen worden. Der lilafarbene Dodge Challenger sei in einer Tiefgarage abgestellt gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Diebstahl ermittelt nun die Soko «Kfz» des Landeskriminalamtes.