Online-Plattform für Gründerszene startet

erschienen am 26.04.2017



Leipzig (dpa) - Für die Gründerszene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es ein gemeinsames neues Online-Portal. Es soll Startup-Unternehmen besser mit Investoren und Partnern aus der Politik vernetzen, teilte der Geschäftsführer der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, Jörn-Heinrich Tobaben, am Mittwoch in Leipzig mit. Sie betreibt das Portal mit zwei weiteren Partnern.

Im Gegensatz zu anderen Startup-Hochburgen wie Berlin, München und Hamburg habe es in der Region bislang keine zentrale Plattform für die Gründerszene gegeben. In der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland bündeln Unternehmen, Städte, Kammern und Verbände aus den drei Ländern ihre Kräfte.