Opposition dringt auf Klarheit im Fall Dschaber al-Bakr

erschienen am 19.10.2016



Berlin (dpa) - Die Opposition pocht auf Aufklärung der Umstände des Todes des terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einem Leipziger Gefängnis. Vor einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestages sagte die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic am Mittwoch in Berlin, in dem Gremium werde etwa der Frage nachgegangen, wie es dazu kommen konnte, dass sich ein Mensch in Obhut der sächsischen Justiz das Leben nahm. Bei der Sitzung sollten Generalbundesanwalt Peter Frank und ein Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehört werden.

Mihalic zufolge sollte auch besprochen werden, ob der Generalbundesanwalt das Verfahren nicht hätte früher an sich ziehen müssen. In der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» wies Frank entsprechende Vorwürfe zurück. «Die Erkenntnisse hierfür lagen uns erst im Laufe des 9. Oktober vor, nämlich als klar war, um welche Art von Sprengstoff es sich handelte und welche genaue Menge aufgefunden worden war», sagte er dem Blatt (Mittwoch).

Al-Bakr hatte sich am vergangenen Mittwoch zwei Tage nach seiner Festnahme in einer Zelle in Leipzig erhängt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen plante.