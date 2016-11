Ostdeutsche Maschinenbauer nach Trump-Sieg besorgt

erschienen am 09.11.2016



Leipzig (dpa) - Die ostdeutschen Maschinenbauer sind nach dem Wahlsieg von Donald Trump besorgt über eine mögliche Abschottung der amerikanischen Volkswirtschaft. Auch die Branche im Osten würde ein protektionistischer Kurs hart treffen, sagte der Geschäftsführer des VDMA-Ost, Reinhard Pätz, am Mittwoch in Leipzig. Bei den ostdeutschen Firmen sei der Anteil der Exporte in die USA zwar geringer als bei denen im Westen. Doch besonders die Betriebe in den neuen Ländern hätten in den vergangenen Monaten bereits herbe Rückschläge wegen des Russland-Embargos hinnehmen müssen. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, Zölle und andere Handelsabkommen wieder aufzubauen.

Dem VDMA gehören 350 Unternehmen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an. 2015 hatte der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau einen Umsatz von etwa 16,8 Milliarden Euro erzielt.