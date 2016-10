Ostdeutscher Sparkassenverband feiert 25-jähriges Bestehen

erschienen am 27.10.2016



Potsdam (dpa/bb) - Seit 25 Jahren gibt es den Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) - mit einer kleinen Festveranstaltung feiert er das Jubiläum in Potsdam. Als Hauptredner wird am heute der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler erwartet. Der OSV ist für die Länder Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Die angeschlossenen Sparkassen hatten zuletzt rund 21 000 Mitarbeiter, knapp 1400 klassische Filialen und etwa 450 Selbstbedienungs-Zweigstellen.