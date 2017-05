Ostritzer Klimascouts sind für Unesco-Preis nominiert

erschienen am 22.05.2017



Ostritz (dpa/sn) - Das Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) in Ostritz ist für den Unesco-Japan-Preis nominiert worden. Dabei geht es um das Projekt «Nachhaltigkeitslotsen und Klimascouts - Jugendliche werden aktiv». «Das IBZ gehört zu drei Einrichtungen aus Deutschland, die aus zahlreichen Bewerbungen für diese Auszeichnung ausgewählt wurden», sagte die Pressesprecherin der Deutschen Unesco-Kommission in Bonn, Sabine Luft, am Montag.

Das Besondere am Ostritzer Projekt sei, dass mit dem Umweltbildungsangebot Förderschüler erreicht würden, erklärte der IBZ-Vorstandsvorsitzende Michael Schlitt. Die «Nachhaltigkeitslotsen» und «Klimascouts» untersuchen in einem fünftägigen Seminar, was ihre Schule, ihr Vereine und Familien im Bereich Klimaschutz besser machen könnten. Im Anschluss daran wird ein konkretes Klimaschutzprojekt entwickelt, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Lüftungsdienstes in der Schule zum Energiesparen. Auch die Eltern werden einbezogen.

Das Projekt zählte bisher laut IBZ mehr als 100 Teilnehmer aus dem Landkreisen Bautzen und Görlitz. Auch in diesem Jahr soll es fortgeführt werden. Der Unesco-Japan-Preis ist für Ideen gedacht, die sich ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Nachhaltigkeit widmen. Er wird in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben und ist mit insgesamt 150 000 Dollar dotiert.