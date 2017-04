Palucca Hochschule sucht weitere Unterstützer für Stiftung

erschienen am 19.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Palucca Stiftung sucht weitere Geldgeber. Eine frühere Schülerin der heutigen Hochschule hatte 2012 ihr Vermögen von 36 000 Euro gespendet und damit den Grundstock für die Stiftung gelegt. Sie will bedürftigen Studierenden helfen, Kosten für bestimmte Studien- und Prüfungsleistungen übernehmen und diverse Ausbildungsprojekte und Darbietungen unterstützen. Die Idee einer Stiftung geht noch auf die Tänzerin und Pädagogin Gret Palucca (1902-1993) selbst zurück. 1925 hatte sie in Dresden ihre Schule gegründet. Es ist heute Deutschlands einzige eigenständige Tanzhochschule.