Parfümdieb schluckt im Verhör Drogen

erschienen am 24.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Bundespolizei hat am Bahnhof Dresden-Neustadt einen Mann beim Stehlen hochwertiger Parfüms erwischt. Bei der anschließenden Vernehmung am Samstag hätten die Beamten außerdem verschiedene Drogen und Einwegspritzen bei dem 32-Jährigen gefunden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Während des Gesprächs bemerkten die Polizisten, dass der Mann ein weiteres Päckchen im Mund versteckte, bei dem es sich vermutlich auch um Drogen handelte. Als sie ihn aufforderten, das Päckchen auszuspucken, lachte er hysterisch und schluckte es runter. Ein Notarzt untersuchte den Mann anschließend und ließ ihn zur Beobachtung in eine Psychiatrie einweisen.