Party zur US-Wahl: Gäste des Konsulats wollen Clinton

erschienen am 08.11.2016



Leipzig. Ginge es nach den geladenen Gästen der Wahlparty des US-Konsulats in Leipzig, dann gäbe es eine klare Siegerin. Bei der Veranstaltung im Mariott-Hotel wurden am späten Dienstagabend 185 Stimmen abgegeben:

Hillary Clinton: 128 Stimmen - 68%

Donald Trump: 22 Stimmen - 12%

Jill Stein (Grüne): 27 Stimmen - 15%

Gary Johnson (Libertäre): 8 Stimmen - 4%

Allerdings: Eine echte Wahl war das natürlich nicht - denn auch die deutschen Gäste durften ihr Kreuzchen machen. Aber dasselbe Stimmungsbild zeigte sich auch in den Diskussionen und Gesprächen: Eine klare Mehrheit ging davon aus, dass Hillary Clinton wird das Rennen machen würde. Bis das Ergebnis feststand, konnten die Partygäste in den Nachtstunden Hochrechnungen und Stimmungsberichte aus den USA verfolgen und darüber diskutieren, was man vom neu gewählten US-Staatsoberhaupt erwartet. Zudem gab es Musik und ein USA-Quiz. (oha/hr)