Patienten mit Rückenschmerzen in Sachsen selten geröntgt

erschienen am 22.11.2016



Gütersloh (dpa/sn) - Bei Rückenschmerzen sind Patienten in Sachsen im vergangenen Jahr seltener geröntgt oder in die Röhre geschoben worden als in anderen Ländern. Der Freistaat lag in beiden Fällen auf Rang zwei hinter Sachsen-Anhalt, wie aus einer am Dienstag vorgestellten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Danach gingen Betroffene nicht so häufig zum Arzt wie in anderen Ländern, die Zahl der ambulanten Behandlungsfälle lag mit 446,6 knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 451,9. Laut Statistik wurden pro 1000 Patienten mit Rückenschmerzen rund 342 Bilder gemacht - durch Röntgen, Computer- oder Magnetresonanztomographie (CT/MRT), bundesweit waren es fast 398. Die Bertelsmann-Experten halten viele Bildaufnahmen für überflüssig und vermeidbar.