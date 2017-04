Pavillon beim Unkraut vernichten in Brand gesteckt

Görlitz (dpa/sn) - Ein 55 Jahre alter Mann hat in Görlitz mit einem Brenner Unkraut vernichten wollen und dabei einen Pavillon in Brand gesetzt. Menschen kamen nicht zu Schaden, die Feuerwehr konnte die Flammen am Montag rasch löschen, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte. Der Schaden wurde mit rund 2000 Euro beziffert. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.