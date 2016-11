Pegida-Chef Bachmann sucht Nähe zur AfD-Spitze in Sachsen

erschienen am 14.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die islam- und fremdenfeindliche Pegida-Bewegung in Dresden geht auf Schmusekurs mit der Alternative für Deutschland. Während bislang zwischen Pegida-Chef Lutz Bachmann und der AfD- Landesvorsitzenden Frauke Petry Eiszeit herrschte, warb Bachmann am Montag für einen Schulterschluss. Vielleicht begreife es der eine oder andere im sächsischen AfD-Landesvorstand, dass es nur gemeinsam gehe, sagte Bachmann. In Sachsen-Anhalt und Thüringen habe man das verstanden. Aber ausgerechnet in Sachsen sei ein Keil dazwischen: «Der muss weg, das muss ausgeräumt werden.» Bachmann sprach Petry eine Einladung aus, am kommenden Montag bei Pegida in Dresden zu sprechen: «Das sind deine Wähler, Frauke. Und hier musst Du sein.»