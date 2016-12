Pegida-Chef will gegen Versammlungsleitungsverbot vorgehen

erschienen am 05.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Pegida-Chef Lutz Bachmann will gegen ein erneutes Verbot, eine Versammlung seines fremden- und islamfeindlichen Büdnisses in Dresden zu leiten, juristisch vorgehen. Trotz der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden, das ein generelles Verbot der Stadt in der vergangenen Woche für unzulässig erklärt hatte, sei ihm die Leitung der Kundgebung am Montag erneut untersagt worden, sagte Bachmann am Abend vor etwa 1700 Anhängern. Offenbar wolle die Stadt jetzt in jedem Fall einzeln entscheiden. Dagegen werde «eine ordentliche Klage» vorbereitet. Die Leitung der Versammlung am Montag hatte eine andere Pegida-Aktivistin übernommen.

Nach den Pegida-Krawallen am Tag der Deutschen Einheit in Dresden hatte die Stadt Bachmann und seinen Stellvertreter Siegfried Däbritz für unzuverlässig erklärt und mit Hinweis auf eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ein fünfjähriges Versammlungsleitungsverbot gegen beide ausgesprochen. Dieses generelle Verbot hatte das Verwaltungsgericht nach einem Eilantrag Bachmanns gekippt. Die Stadt hatte jedoch nach der Entscheidung bereits deutlich gemacht, dass sich an ihrer Einschätzung Bachmanns nichts geändert habe.