Pegida-JubilÃ¤ums-Kundgebung am Ã¼bernÃ¤chsten Sonntag

Pegida-Jubiläums-Kundgebung am übernächsten Sonntag

erschienen am 07.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Entgegen den ursprünglichen Planungen findet die Pegida-Kundgebung zum zweijährigen Bestehen des fremdenfeindlichen Bündnisses bereits am übernächsten Sonntag in Dresden statt. Der Pegida-Verein habe die Versammlung nun für den 16. Oktober auf dem Theaterplatz angemeldet - einen Tag früher als zunächst geplant, teilte die Stadt am Freitag mit. Eigentlich wollten die «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» wie üblich an einem Montag auf die Straße gehen. Jedoch war ihnen der symbolträchtige Theaterplatz nicht zugestanden worden, da hier bereits eine Anmeldung für eine Gegenveranstaltung des Grünen Landesvorsitzenden Jürgen Kasek vorlag.