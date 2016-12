Pegida und Dresden.Respekt veranstalten Adventssingen

erschienen am 12.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Politischer Sängerwettstreit am 4. Advent in Dresden: Während die islam- und fremdenfeindliche Pegida zum Weihnachtsliedersingen auf den Theaterplatz vor der Semperoper geladen hat, will das Bündnis Dresden.Respekt am kommenden Sonntag wenige Meter entfernt im Zwinger ebenfalls ein Adventssingen veranstalten. Mit dem «interreligiösen Zusammenkommen» solle ein Zeichen des Friedens aus Dresden gesandt werden, teilte das Bündnis am Montag in Dresden mit. Es ist die erste Veranstaltung von Dresden.Respekt. Das Bündnis will sich Ausgrenzung, Intoleranz und Respektlosigkeit entgegenstellen.

«Gerade kurz vor Weihnachten ist es wichtig, all die engagierten Leute zu ermuntern, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und die jeden Tag zeigen, dass Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Fremdenfeindlichkeit in unserem Leben nichts zu suchen haben», meinte Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel, der wie Entertainer Gunther Emmerlich im Zwinger auftreten will. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) will ebenfalls sprechen. Über seine Schlösserverwaltung ist der Freistaat Mitveranstalter des Adventssingens.

Die «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» (Pegida) veranstalten ihr Weihnachtsliedersingen bereits zum dritten Mal. Währen 2014 noch 17 500 Teilnehmer kamen, beteiligten sich im vergangenen Jahr nur noch gut 5000 Menschen daran. Wie schon in den Vorjahren ist auch für Sonntag Gegenprotest angekündigt.