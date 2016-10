Pegida verschiebt Kundgebung zum zweijÃ¤hrigen Bestehen

Pegida verschiebt Kundgebung zum zweijährigen Bestehen

erschienen am 07.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Im Streit um den Versammlungsort verschiebt das fremdenfeindliche Pegida-Bündnis in Dresden seine ursprünglich für Montag in einer Woche geplante Demonstration zum zweijährigen Bestehen. Stattdessen wolle man nun an einem Sonntagnachmittag in Dresden auf die Straße gehen, teilte das Organisationsteam am Freitag über Facebook mit. Ein Datum dürfe aus rechtlichen Gründen noch nicht genannt werden, da zwischen der Anmeldung der Versammlung und der Veröffentlichung 48 Stunden liegen müssten. «So viel Möglichkeiten gibt es ja aber nicht, oder?», schreibt die Pegida-Führung.

Ursprünglich wollten die «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» (Pegida) ihre Jubiläumskundgebung am 17. Oktober auf dem Theaterplatz vor der Semperoper abhalten. Dort ist jedoch nach Informationen der «Sächsischen Zeitung» an diesem Tag bereits seit Monaten eine Veranstaltung des Grünen-Landeschefs Jürgen Kasek angemeldet. Mit der zeitlichen Verlegung wolle man «einen teuren Rechtsstreit» umgehen, schreibt das Organisationsteam.