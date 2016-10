Per Haftbefehl gesuchter Autodieb in Saalfeld gefasst

erschienen am 11.10.2016



Saalfeld (dpa/th) - Ein 23-Jähriger hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen VW-Transporter gestohlen und anschließend vollgetankt ohne zu bezahlen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamten gelang es, den Täter am Montagnachmittag in Saalfeld festzunehmen. Der Festgenommene wurde in Sachsen bereits per Haftbefehl gesucht, weil er eine Geldstrafe nach einem Diebstahl nicht gezahlt hatte. Am Dienstag wurde er dem Amtsgericht Zwickau vorgeführt.