Petra Köpping fordert Aufarbeitung der Nachwendezeit

erschienen am 31.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping hat eine öffentliche Aufarbeitung der Nachwendezeit in den neuen Ländern gefordert. Gefühlte und tatsächliche Ungerechtigkeiten in der Zeit nach dem Zusammenbruch der DDR seien maßgebliche Ursachen für Politikverdrossenheit, Bürgerwut und Rechtspopulismus, sagte Köpping beim politischen Reformationstag der Landes-SPD am Montag in Leipzig. Es sei ein Versäumnis gewesen, nie die Sorgen und Probleme der Menschen öffentlich diskutiert zu haben. Darüber reden zu dürfen und zu können sei der erste Schritt zur Aufarbeitung und Versöhnung mit dem Lebensweg von vielen tausend Ostdeutschen.