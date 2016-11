Pilotenstreik in Sachsen und Sachsen-Anhalt

Wegen des Pilotenstreiks bei der Lufthansa fallen seit Mittwoch bundesweit Hunderte Flüge aus. Das wirkte sich am Freitag erneut auch auf die Airports Leipzig/Halle und Dresden aus.

erschienen am 25.11.2016



Leipzig (dpa) - Der Streik der Lufthansa-Piloten hat sich am Freitag auch auf den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bemerkbar gemacht. In der sächsischen Landeshauptstadt wurden 20 An- und Abflüge gestrichen. In Leipzig/Halle fielen 10 Flüge aus. Betroffen waren auf beiden Airports laut Flugtafeln die Verbindungen nach München und Frankfurt.

Am Wochenende soll der Arbeitskampf vor allem auf den Langstrecken fortgesetzt werden. Unklar ist derzeit, wie lange die Piloten noch streiken. Ein Ende des Arbeitskampfes sei nicht absehbar, sagte der Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit, Jörg Handwerg. Es gebe kein vorher festgelegtes Enddatum für den Streik.

In den vergangenen Tagen fielen in Sachsen und Sachsen-Anhalt bereits knapp 50 Flüge aus. Erklärtes Streikziel der Piloten sei es, von der Lufthansa ein verhandlungsfähiges Angebot zu erhalten, sagte Handwerg. Sobald dies vorliege, könne der Arbeitskampf beendet werden.

Der Tarifkonflikt bei der Lufthansa sorgt seit 2014 immer wieder für Streiks. Die Fluggesellschaft hatte den Piloten zuletzt ein Lohnplus von 2,5 Prozent bis Ende 2018 angeboten. Die Vereinigung Cockpit lehnt das ab. Sie verlangt Tariferhöhungen von insgesamt 22 Prozent für die Zeit bis einschließlich April 2017.