Pilotenstreik sorgt auch in Sachsen für Flugausfälle

erschienen am 23.11.2016



Leipzig (dpa) - Der Streik der Lufthansa-Piloten sorgt am Mittwoch auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt für Ausfälle im Flugverkehr. Am Flughafen Leipzig/Halle sind acht Flüge gestrichen worden, am Flughafen in Dresden 16, wie aus dem Flugplan hervorgeht. Bei allen Verbindungen handelt es sich um Inlandsflüge. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte angekündigt, sowohl auf Lang- als auch Kurzstrecken zu streiken. Ein letzter Versuch der Lufthansa, den Arbeitskampf gerichtlich zu stoppen, scheiterte.

Bereits am Dienstag hatten Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Eurowings die Arbeit niedergelegt. In Dresden fielen acht Flüge aus, in Leipzig/Halle zwei.