Pilzsammler aus der Slowakei in Nordsachsen vermisst

erschienen am 21.10.2016



Leipzig/Beilrode (dpa/sn) - Die Polizei sucht in Nordsachsen nach einem vermissten Pilzsammler. Der 61-jährige Mann stammt aus der Slowakei und spricht kein Deutsch. Er war nach Polizeiangaben am Donnerstag in Beilrode zum Pilzesuchen in den Wald gegangen. Er kehrte jedoch nicht zurück. Seine Familie vermutet, dass ihm etwas zugestoßen ist. Der 61-Jährige, der in Beilrode seine Tochter besucht hat, leidet an Herzproblemen.

Eine Suche mit einem Fährtenhund und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera blieb ohne Erfolg. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise zu dem Vermissten.