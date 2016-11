Pirna setzt leuchtendes Zeichen für Menschen in Not

erschienen am 12.11.2016



Pirna (dpa/sn) - Mit einer Illumination aus über 500 Kerzen haben Menschen in Pirna in der Sächsischen Schweiz ein Zeichen der Solidarität für Menschen in Not gesetzt. Bei der Aktion «Eine Million Sterne» des Dresdner Caritasverbandes ergaben die Lichter am Samstag auf dem Marktplatz das Wort «Barmherzigkeit».

So wie in Pirna wollten Caritasverbände, Einrichtungen und Pfarrgemeinden an 77 Orten in Deutschland ein leuchtendes Zeichen für eine gerechtere Welt setzen. Tausende Kerzen sollten öffentliche Plätze im ganzen Land in Lichtermeere verwandeln.

Die Aktion «Eine Million Sterne» bezieht sich dabei auf die diesjährige Caritas-Kampagne «Mach dich stark für Generationengerechtigkeit» und will dabei unter anderem auch auf Kinder und Jugendliche verweisen, die in ihrer Heimat Krieg und Vertreibung erleben und durch Terror und Armut bedroht sind.