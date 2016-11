Pizzabote schlägt Räuber in die Flucht

erschienen am 25.11.2016



Leipzig. Ein Räuber hat in Leipzig einen Pizzaboten in die Falle gelockt. Die Sache ging für ihn jedoch ganz anders aus als gedacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollte der Bote am Abend zuvor eine Pizza zu einer Adresse im Stadtteil Volkmarsdorf liefern. Als er mit seinem Pedelec vorfuhr und die Adresse suchte, stellte sich heraus, dass es die betreffende Hausnummer gar nicht gab. Doch in der Nähe machte sich ein Mann bemerkbar und entschuldigte sich dafür, dass er bei der Bestellung eine falsche Hausnummer genannt habe.

Statt nun aber die Pizza zu bezahlen, hielt der Fremde dem Boten plötzlich eine Pistole unter die Nase und forderte Geld. Der Bote weigerte sich. Daraufhin setzte der Räuber seine Waffe ein - allerdings schoss er nicht, sondern schlug mit dem Pistolengriff auf das Opfer ein. Der Pizzabote wurde an der Hand verletzt. Er drehte sich um und lief davon - verfolgt von dem Räuber. Um ihn abzuschütteln, warf der Bote dem Täter eine Portion Eis an den Kopf, die wohl als Zugabe zur Pizza dienen sollte und die er noch in der Hand gehalten hatte. Statt nun vom Opfer abzulassen, revanchierte sich der Täter und warf seinerseits die Pistole nach dem Opfer. Als kurz darauf ein Spaziergäng mit Hund hinzukam, wendete sich das Blatt: Gemeinsam konnten die beiden den Angreifer vertreiben und die Polizei rufen. Die Pistole blieb zurück. Sie erwies sich als Schreckschusswaffe ohne Munition.

Der Pizzabote musste mit einer blutenden Hand und einem gebrochenen kleinen Finger ins Krankenhaus. Die Polizei fahndet nun nach dem Räuber. Er stammte anscheinend aus Russland oder einem anderen osteuropäischen Staat und wirkte ungepflegt. Besonders markant: Er hatte keine Schneidezähne mehr im Mund und die Eckzähne waren in einem sehr schlechten Zustand. Vermutlich hat er nun auch eine Kopfplatzwunde von dem Eis-Wurf des Pizzaboten. (fp)