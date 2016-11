Politische Theaterstücke sind Besuchermagnet

erschienen am 11.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ausverkaufte Vorstellungen und reges Interesse an Ausstellungen oder Diskussionen - das Theatertreffen «Unentdeckte Nachbarn» ist beim Publikum gut angekommen, sagte Projektleiter Franz Knoppe am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Fünf Jahre nach Auffliegen der NSU-Terrorzelle sind die Theatermacher vom 1. bis 11. November der Frage nachgegangen, wie rechte Strukturen Sachsen bis heute prägen.

Mehr als 500 Zuschauer hätten allein die 11 Vorstellungen in Chemnitz und Zwickau gesehen - ein gutes Ergebnis für politisches Theater. «Wir haben erreicht, dass sich viele Menschen mit dem NSU-Komplex und der migrantischen Perspektive auseinandersetzen und das auch in Zukunft tun werden», sagte Knoppe. So sei vielen nicht bewusst gewesen, auf welche Unterstützerstrukturen das NSU-Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hätte zurückgreifen können.

Während des Theatertreffens war es zu zwei Anschlägen gekommen: In der Nacht zum Dienstag war auf einen der Austragungsorte, das Chemnitzer Kulturzentrum «Lokomov», ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Das Operative Abwehrzentrum (OAZ) ermittelt, ob die Täter aus der rechten Szene kommen. In Zwickau wurden zeitgleich zwei von elf Gedenkbänken für die Opfer des NSU-Terrors gestohlen, weitere mit Farbe beschmiert. Am Donnerstagabend protestierten in Zwickau 120 Menschen gegen die Zerstörung des Mahnmals.