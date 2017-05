Polizei Dresden bittet um Mithilfe bei Suche nach zwei vermissten Jungen

erschienen am 04.05.2017



Dresden. Die Polizei sucht nach zwei Schulkindern aus Dresden, die möglicherweise auf dem Weg nach Berlin sind. Die beiden Jungen aus den Stadtteilen Klotzsche und Radeberger Vorstadt sind Klassenkameraden.

Der zehnjährige Ricco J. wurde am Mittwochmorgen von seinen Eltern zur Schule an der Radeburger Straße gebracht. Der zwölfjährige Ole S. verließ ebenfalls am Mittwochmorgen die Wohnung seiner Eltern in Richtung Schule. Anschließend fehlten die Jungen im Unterricht. Es ist nicht bekannt, wo sie sich befinden, teilte die Polizei mit. Sie gehe davon aus, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind, möglicherweise auf dem Weg nach Berlin. Die Beamten suchen auch mit einem Polizeihubschrauber nach den beiden Jungen - bisher ohne Erfolg.

Ricco ist 1,50 Meter groß und kräftig. Er hat kurze blonde Haare und trägt einen Igelschnitt. Bekleidet ist er mit einer grau-orangefarbenen Jacke, blauen Jeans und einem schwarzen Pullover. Außerdem hat er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Ole ist ebenfalls 1,50 Meter groß und kräftig. Er hat hellbraune kurze Haare, trägt eine graue Jacke, blaue Jeans und hat ebenfalls einen schwarzen Rucksack dabei. Die Polizei Dresden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0351-4832233. (fp)