Polizei: Keine Hinweise auf Anschlagsgefahr bei Kundgebung

erschienen am 16.10.2016



Dresden (dpa) - Der Polizei liegen keine konkreten Hinweise auf eine Anschlagsgefahr bei der Kundgebung zum zweijährigen Bestehen der Pegida in Dresden vor. Das teilte die Polizei am Sonntag bei Twitter mit. Anmelder von Gegenkundgebungen hatten berichtet, dass ihr Protest gegen das fremden- und islamfeindliche Bündnis von der Stadt mit Hinweis auf eine islamistische Bedrohung eingeschränkt worden sei. So sei es ihnen nicht ermöglicht worden, in Sicht- und Hörweite gegen Pegida zu demonstrieren.

Anhänger der «Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes» (Pegida) versammelten sich am Sonntagvormittag auf dem symbolträchtigen Theaterplatz vor der Semperoper. Der Platz war weiträumig von der Polizei gesichert. Die sächsische Polizei war unterstützt von Beamten aus mehreren anderen Bundesländern mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Tag der Deutschen Einheit hatten Pegida-Anhänger die zentrale Feier in Dresden massiv gestört. Dabei hatten sie in Sicht- und Hörweite Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Repräsentanten des Staates heftig angepöbelt und beleidigt.