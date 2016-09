Polizei: Ruhige Nacht in Bautzen

erschienen am 16.09.2016



Bautzen (dpa/sn) - Nach den Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Bautzen ist es in der Nacht zu Freitag nach Angaben der Polizei ruhig geblieben. Rechte Gruppen haben für Freitag und Sonntag Demonstrationen in der sächsischen Stadt angekündigt. Am Donnerstagabend hatten sich etwa 350 Menschen auf dem Kornmarkt versammelt, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich überwiegend um Einheimische, etliche von ihnen waren augenscheinlich der rechten Szene zuzuordnen.

Am Mittwochabend hatten sich in der Stadt etwa 80 Einheimische und 20 Asylbewerber gegenseitig attackiert. Dabei wurden Flaschen und Steine geworfen.