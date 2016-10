Polizei-Verband kritisiert Einsatz bei Einheitsfeier

erschienen am 04.10.2016



Dresden/Hamburg (dpa/sn) - Die Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten wirft der sächsischen Polizei nach dem Einsatz zur Einheitsfeier in Dresden mangelnde Professionalität und Befangenheit vor. «Der Einsatz war eine einzige Zumutung», sagte Bundessprecher Thomas Wüppesahl am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei war wegen mehrerer Aktionen in die Kritik geraten.

So hatte ein Polizist am Ende einer Durchsage den Teilnehmern der Pegida-Demonstration einen «erfolgreichen Tag» gewünscht. Die Demonstranten waren zudem bis auf wenige Meter an die Ehrengäste herangelassen worden. Für Kritik sorgte auch ein Plakat mit einem Zitat des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels, das die Polizei nicht konfiszierte.

Die Polizei nahm Stellung dazu: Die Äußerung am Ende der Durchsage des Polizisten werde überprüft. Den geringen Abstand zwischen Demonstranten und Gästen begründete die Behörde damit, dass von der Menge «keine Gefahr für Ablauf und Sicherheit» ausgegangen sei. Das Plakat mit dem Goebbels-Zitat habe «keine strafrechtliche Relevanz».

Wüppesahl entgegnete: Die Durchsage sei ein klarer Verstoß gegen das Neutralitätsgebot und hätte sofort ein Disziplinarverfahren nach sich ziehen müssen. «Da gibt es nichts zu überprüfen, der Kollege hat das öffentlich über einen Lautsprecher gesagt».

Auch für den geringen Abstand zu den Gästen zeigte er kein Verständnis. Natürlich müsse den Demonstranten die Möglichkeit gegeben werden, in Hörweite ihre Meinung zu äußern - nicht aber bis auf Wurfdistanz. Aus dem Goebbels-Plakat lasse sich der Anfangsverdacht einer Straftat ableiten. «Das übersteigt möglicherweise jedoch den Intellekt und widerspricht der Grundhaltung der eingesetzten Beamten», so Wüppesahl.