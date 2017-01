Polizei durchsucht Räuber-Wohnungen in Pirna

erschienen am 03.01.2017



Pirna (dpa/sn) - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Serienräubers am Silvestertag hat die Polizei nach Medienberichten drei Wohnungen des 69-jährigen Mannes durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Senior die Wohnungen unter mehreren falschen Adelsnamen angemietet und auch keine Miete gezahlt. Außerdem war der mutmaßliche Täter bereits 1990 wegen mehrfachen schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde. Entsprechende Informationen der «Sächsischen Zeitung» und des MDR bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden.