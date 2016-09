Polizei durchsucht mit SpÃ¼rhunden GrundstÃ¼ck in Leipzig

Polizei durchsucht mit Spürhunden Grundstück in Leipzig

erschienen am 20.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Polizei hat am Dienstag mit Spürhunden und Kriminaltechnikern ein Grundstück in Leipzig durchsucht. Zum Anlass der Aktion hielt sich die Staatsanwaltschaft bedeckt. Es handele sich um eine «staatsanwaltliche Maßnahme», sagte Behördensprecher Ricardo Schulz. Weil es um ein laufendes Verfahren gehe, könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die «Bild»-Zeitung berichtete, dass auf dem Gelände nach einer Leiche gesucht worden sei. Das Grundstück grenzt an das ehemalige Quartier der Hells Angels an. Mit den Rockern habe der Einsatz aber nichts zu tun, sagte Schulz.