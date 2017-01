Polizei fasst Autoräuber in Görlitz

erschienen am 07.01.2017



Görlitz (dpa/sn) - Einen dreisten Autoräuber hat die Polizei am frühen Samstagmorgen in Görlitz gefasst. Der 29-Jährige hatte zuvor einen 33 Jahre alten Autofahrer bedroht und genötigt, ihn in seinem Fahrzeug mitzunehmen, wie die Polizei mitteilte. In Kodersdorf (Landkreis Görlitz) warf er den Fahrzeugbesitzer dann aus dem Auto, der sofort die Polizei informierte. Diese konnte den 29-Jährigen schließlich im rund 13 Kilometer entfernten Görlitz am Grenzübergang Stadtbrücke stellen. Der unter Drogeneinfluss stehende Mann besitzt keinen Führerschein.