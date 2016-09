Polizei geht von Brandstiftung bei Hotel in Grimma aus

Grimma (dpa) - Nach dem Feuer in einem Hotel in Grimma (Kreis Leipzig) geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. Entsprechende Hinweise hätten sich bei der Spurensuche der Kriminaltechniker und Brandspezialisten ergeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Feuer war ein Schaden im oberen sechsstelligen Bereich entstanden. Der Dachstuhl des Hotels wurde komplett zerstört. Neun Hotelgäste mussten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Wegen des Feuers und der Schäden durch Löschwasser ist das Gebäude derzeit nicht nutzbar.