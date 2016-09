Polizei in Tschechien fasst mutmaÃŸlichen KindesentfÃ¼hrer

Polizei in Tschechien fasst mutmaßlichen Kindesentführer

erschienen am 09.09.2016



Aussig (dpa) - In Tschechien haben Ermittler einen mutmaßlichen Kindesentführer festgenommen. Dem Mann werde Entführung in Tateinheit mit Erpressung vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) mit. Er soll eine 13-Jährige und ihren 16 Jahre alten Freund mehr als zehn Tage in einer Garage im Aussiger Stadtteil Strekov (Schreckenstein) festgehalten haben.

Die Garage habe der Entführer schalldicht gemacht, sagte der Vater des Jungen der Zeitung «Pravo» (online). Auch die Wände und die Decke seien mit Dämmmaterial abgedeckt gewesen. Die Eltern befreiten ihre Kinder selbst, nachdem der Junge in einem vom Entführer diktierten Brief heimliche Hinweise gegeben hatte. Der Sohn habe im Text Indizien eingebaut, die sie zum Ort führten, sagte der Vater.

Nach Informationen der Zeitung handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen Wiederholungstäter. Wegen der Entführung von zwei kleinen Kindern im Jahr 2004 habe er eine siebenjährige Haftstrafe abgesessen. Auch damals soll es ihm um Lösegeld gegangen sein. Die Polizei will sich nicht weiter zu dem Fall äußern.