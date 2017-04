Polizei mit Großaufgebot im Asylbewerberheim

erschienen am 08.04.2017



Borsdorf (dpa/sn) - Die Polizei ist in der Nacht zum Samstag nach einem Zeitungsbericht zu einem Anti-Terror-Einsatz in einem Asylbewerberheim in Borsdorf bei Leipzig ausgerückt. «Wir hatten einen großen Einsatz, Details können wir nicht nennen», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet von Hinweisen auf Anschlagspläne - und beruft sich auf Polizeikreise. Weder Polizei noch Staatsanwaltschaft wollten sich dazu am Samstagnachmittag äußern und verwiesen auf eine spätere Mitteilung. Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden, betonte der Polizeisprecher. Der Einsatz zog sich den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden.

Die Gemeinschaftsunterkunft bis zu 120 Asylbewerbern Platz, zudem befindet sich in der Gemeinde eine Einrichtung für minderjährige Asylbewerber. Laut LVZ wurde ein mindestens ein Bewohner der Flüchtlingsheims festgenommen.