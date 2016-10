Polizei nimmt Drogen-Duo fest: Hund erschossen

erschienen am 28.10.2016



Riesa (dpa/sn) - Die Polizei hat in Riesa am Donnerstag einen Mann und eine Frau wegen Drogenbesitzes festgenommen. Vor der Festnahme der Frau habe ein Hund einen Polizisten ins Bein gebissen und sei daraufhin erschossen worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten den 27-jährigen Mann auf dem Fahrrad angehalten und Cannabis bei ihm gefunden. Seine 28-jährige Bekannte kam dazu, um dem Mann seinen Ausweis zu bringen. Der übergab ihr eine Tasche, mit der die Frau flüchtete. Sie war der Polizei den Angaben zufolge bekannt, so dass Beamte kurz darauf in ihre Wohnung fuhren, wo sie von dem Hund attackiert wurden. Die Frau übergab der Polizei daraufhin die Tasche, darin waren 18 Gramm Chrystal Meth.