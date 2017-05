Polizei nimmt Pizzaräuber fest

erschienen am 09.05.2017



Leipzig. Die Polizei hat in Leipzig einen mutmaßlichen Räuber festgenommen, der im Dezember vorigen Jahres einen Pizzaboten überfallen haben soll. Der 25-jährige Leipziger wurde in einer Wohnung im Osten der Stadt aufgespürt und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er hat die Tat gestanden. Demnach hatte er Mitte Dezember den 52-jährigen Pizzaboten mit einer Waffe bedroht, um ihm sein Geld abzunehmen. Der Bote weigerte sich jedoch, es kam zu einer Rangelei. Schließlich konnte der Pizzabote fliehen. Anhand seiner Beschreibung erstellte die Polizei ein Phantombild. Nach einem Tipp konnte sie den Verdächtigen auch identifizieren. Da er jedoch keinen festen Wohnsitz hat, dauerte es noch eine Weile, bis er gefasst werden konnte. Der Mann muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten. (fp)