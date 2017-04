Polizei nimmt sieben Einbrecher in einer Nacht fest

erschienen am 24.04.2017



Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Polizei hat am vergangenen Wochenende in einer Nacht gleich sieben mutmaßliche Einbrecher gestellt. Alle Diebe seien mittlerweile in Haft, teilte die Polizei am Montag mit. Unter anderem ertappten die Beamten ein Einbrecher-Quartett auf frischer Tat, die drei Männer und eine Frau waren in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und hatten mehrere Schmuckstücke bei sich. In der Nacht zu Sonntag ging der Polizei zudem ein 32-Jähriger ins Netz sowie ein männliches Diebes-Duo, das versucht hatte, den Kassenautomaten einer Tiefgarage aufzubrechen.