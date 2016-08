Polizei startet Zeugenaufruf zu Opfern vom Baggersee

erschienen am 26.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nach der Tötung und Zerstückelung zweier Tunesier in Leipzig bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei versuche, insbesondere die letzten Lebenstage der Opfer nachzuvollziehen, teilte die Polizei am Freitag mit. So sucht sie Zeugen, die Angaben dazu machen können, wo sich die Frau und der Mann in der Zeit vom 20. bis 28. Juli aufgehalten haben.

Die Leichen der 32 Jahre alten Frau und des 37 Jahre alten Mannes waren Ende Juli im Badesee «Bagger» im Stadtteil Thekla entdeckt worden. Beide lebten wie auch der mutmaßliche Täter im wenige Kilometer entfernten Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen war Haftbefehl erlassen worden.

Hinweise erhofft sich die Polizei auch darauf, ob jemandem Fahrzeuge oder Personen mit größeren Gepäckstücken am oder in der Nähe des «Baggers» aufgefallen sind. Zudem interessiert sich die Sonderkommission dafür, ob Inhaber von Handyläden mit den beiden späteren Opfern Verträge abgeschlossen hatten.