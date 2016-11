Polizei stellt Diebesbande in Weißwasser

erschienen am 24.11.2016



Weißwasse (dpa/sn) - Die Polizei hat in Weißwasser (Landkreis Görlitz) eine mutmaßliche Diebesbande gestellt. Die drei Männer im Alter von 27, 27 und 38 Jahren zogen am Mittwoch durch mindestens drei Supermärkte, wie ein Polizeisprecher in Görlitz am Donnerstag mitteilte. Zeugen beobachteten die Gruppe und informierten die Beamten. Die Männer stahlen demnach unter anderem Kosmetik, Haartrockner und Rasierer mit einem Wert von etwa 2000 Euro.