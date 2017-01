Polizei stellt Fahrer nach Verfolgungsjagd

erschienen am 31.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Eine Verfolgungsjagd der Polizei hat in der Nacht zu Dienstag mit einer Festnahme geendet. Die Beamten wollten den 40 Jahre alten Fahrer eines Transporters in Dresden kontrollieren, weil er zu schnell und ohne Licht unterwegs war, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann versuchte jedoch, den Beamten zu entkommen. Laut Polizei stand der Fahrer unter Drogen. Der Transporter hatte Baumaschinen geladen, bei denen nun geprüft wird, ob sie gestohlen wurden.