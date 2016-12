Polizei stellt fast fünf Kilogramm Cannabis sicher

erschienen am 07.12.2016



Zwickau (dpa/sn) - Nach Ermittlungen seit Sommer ist der Kriminalpolizei ein Schlag gegen die Drogenszene in Zwickau gelungen. Binnen vier Wochen beschlagnahmten die Beamten fast fünf Kilogramm Cannabis. Darüber hinaus wurden Feinwaagen, Rauchgeräte und ein vierstelliger Eurobetrag als Beweismittel sichergestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei mutmaßliche Dealer im Alter von 24 und 26 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen zwei weitere Männer im Alter von 25 und 29 Jahren wird wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermittelt.