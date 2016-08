Polizei stellt organisierte Diebesbande bei Rock-Festival

erschienen am 22.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Der Leipziger Polizei sind drei mutmaßliche Mitglieder einer europaweit operierenden Bande ins Netz gegangen, die sich auf Diebstähle bei Rock-Festivals spezialisiert hat. Ein 21-Jähriger und zwei 32-Jährige seien am Wochenende beim Highfield-Festival bei Großpösna (Landkreis Leipzig) festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei ihnen wurden 20 gestohlene Smartphones und mehrere tausend Euro Bargeld entdeckt. Ein Richter erließ Haftbefehl, die drei Männer kamen in Untersuchungshaft.

Nach Erkenntnissen der Polizei gehört das Trio zu einer etwa 20-köpfigen Bande. Diese soll unter anderem auch beim Heavy-Metal-Open-Air in Wacken, bei drei Festivals in Belgien sowie bei Limp-Bizkit-Konzerten in Holland, Frankreich und Düsseldorf zugeschlagen haben.

In einer Randbemerkung in ihrer Mitteilung berichtete die Leipziger Polizei, dass einer der Tatverdächtigen sein Mobiltelefon beim Highfield-Festival verloren habe. Das Gerät sei von einem ehrlichen Finder abgegeben worden.