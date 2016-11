Polizei sucht möglichen Einbrecher in Dresdner Frauenkirche

erschienen am 07.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Polizei vermutet in der Dresdner Frauenkirche einen Einbrecher. Polizisten durchsuchten die Kirche am Montagmorgen unter anderem mit Hunden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge beobachtet, dass jemand in das Gebäude eindrang. Daraufhin informierte er die Einsatzkräfte. Radio Dresden hatte zuerst berichtet.