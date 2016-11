Polizei überführt mutmaßliche Seriendiebin

erschienen am 11.11.2016



Werdau. Die Werdauer Polizei hat eine mutmaßliche Diebin gefasst, die für einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verantwortlich sein soll. Die 49-Jährige soll zwischen Herbst 2014 und Frühjahr 2015 bei einer Handelskette Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel Decken- und Kissengarnituren, im Gesamtwert von mindestens 50.000 Euro gestohlen und danach im Internet zum Kauf angeboten haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Mindestens 90 Fälle stehen zu Buche. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau zudem einen schwunghaften Handel mit gestohlenen Druckerpatronen betrieb. Diese soll sie in diversen Einkaufsmärkten entwendet und dann im Internet angeboten haben. Bislang konnten die Ermittler ihr 100 solcher Fälle zuordnen. Allein nach einem Ladendiebstahl im Mai in Dresden sei in ihrem Auto eine große Zahl Patronen im Gesamtwert von rund 2500 Euro gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau bei den Verkäufen im Internet Hilfe aus ihrem Umfeld hatte. Die Ermittlungen dauern an. (fp)