Polizei und Zoll beschlagnahmen immer mehr verbotene Böller

Illegale Pyrotechnik kommt vor allem über Tschechien ins Land. Dort erwägt man in Kooperation mit Sachsen Verkaufsbeschränkungen.

Von Oliver Hach

erschienen am 14.12.2016



Chemnitz. Verbrennungen, abgetrennte Gliedmaßen und sogar Todesfälle: Angesichts des bevorstehenden Silvesterfeuerwerks warnen Bundespolizei und Zoll vor illegaler Pyrotechnik. Allein der Zoll beschlagnahmte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 151.000 große Feuerwerkskörper sowie 1,85 Tonnen kleinteiliges Feuerwerk. 2013 waren es noch 93.000 Stück plus 660 Kilogramm. Für 2016 gibt es noch keine verlässlichen Zahlen. Die Bundespolizei beobachtet derweil mit Sorge, dass die Größe sogenannter Kugelbomben, die für professionelles Feuerwerk gedacht sind, und auch die Füllmengen bei Knallkörpern auf bis zu 200 Gramm Explosivladung zunehmen.

Besonders viel illegales Feuerwerk - vor allem chinesischer Fabrikate - kommt von Grenzmärkten aus Tschechien und Polen. So hat die Bundespolizei in diesem Jahr in Sachsen bei Kontrollen im Bereich der dortigen Grenzen bereits fast 3500 in Deutschland verbotene Feuerwerkskörper entdeckt. "Als Schwerpunkt hat sich die deutsch-tschechische Grenze herauskristallisiert", sagte Bernd Förster, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna.

Mit Plakaten, Flyern und einem Infomobil ist die Bundespolizei seit Ende November an den sächsischen Grenzübergängen zu Tschechien verstärkt präventiv im Einsatz. In Tschechien darf Pyrotechnik bislang ganzjährig verkauft werden, zudem sind auch Böller mit großer Sprengkraft frei erhältlich. Inzwischen gibt es aber Pläne, die Vorschriften im Nachbarland zu verschärfen. "Vergangene Woche hat sich die sächsische Generalstaatsanwaltschaft mit der tschechischen Generalstaatsanwaltschaft zu diesem Thema ausgetauscht", sagte der Sprecher des Justizministeriums in Dresden, Jörg Herold. Sachsen werde den Tschechen die deutschen Vorschriften übermitteln und wolle auf eine Angleichung hinwirken. Der tschechische Justizminister Robert Pelikan hat bereits angekündigt, den Verkauf von gefährlichen Feuerwerkskörpern in seinem Land strenger regulieren zu wollen.

Welche verheerenden Folgen deren Einsatz haben kann, zeigte sich zum Jahreswechsel 2014/2015 in Mobendorf in Mittelsachsen. Dort starb ein 19-Jähriger beim Zünden eines Feuerwerks. Die tödliche Ware stammte aus einem polnischen Online-Shop. Gegen die Geschäftsinhaberin erließ das Amtsgericht Döbeln im April 2016 einen Strafbefehl über 3600 Euro wegen fahrlässiger Tötung und strafbaren Umgangs und Verkehrs mit explosionsgefährdeten Stoffen. (mit dpa)