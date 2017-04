Polizei verhaftet Verdächtigen in Flüchtlingsheim

Mitten in der Nacht rückt die Polizei zu einem Flüchtlingsheim in der Nähe von Leipzig aus. Es gibt Hinweise auf einen möglichen geplanten Anschlag. Ein Verdächtiger wird festgenommen.

Borsdorf (dpa/sn) - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in einem Asylbewerberheim in Borsdorf bei Leipzig einen Tatverdächtigen festgenommen. Zuvor habe es Hinweise auf eine mögliche geplante Straftat gegeben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Samstag mit. Details zum Alter des Mannes und möglichen Anschlagsplänen wurden nicht genannt. Die Leipziger Volkszeitung (LVZ) hatte zuvor von einem Anti-Terror-Einsatz berichtet.

Der Einsatz zog sich den Angaben zufolge bis in die frühen Morgenstunden hin. Gefahr für die Öffentlichkeit habe nicht bestanden, erklärte ein Polizeisprecher. «Wir hatten einen großen Einsatz, Details können wir nicht nennen.»

Der Tatverdächtige, der sich in der Nacht zum Samstag in dem Flüchtlingsheim aufhielt, wurde von Spezialkräften des Landeskriminalamtes festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Ermittlungen laufen. Während des Einsatzes hat es laut LKA keine Zwischenfälle gegeben. In der Gemeinschaftsunterkunft in Borsdorf haben bis zu 120 Asylbewerber Platz, derzeit ist sie jedoch nicht voll belegt.