Polizei verstärkt Kampf gegen Drogenkriminalität

erschienen am 09.12.2016



Görlitz/Zgorzcelec (dpa/sn) - Die Polizei in Sachsen und Polen will die Drogenkriminalität beiderseits der Grenze besser bekämpfen und legt dazu ein auf zwei Jahre angelegtes Vorhaben auf. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, soll das Projekt in der kommenden Woche beginnen. Die Görlitzer kooperieren dabei mit Kollegen der Woiwodschaftskommandanturen in Wroclaw und in Gorzow. Ziel sei es, der Drogenkriminalität im Grenzgebiet besser vorzubeugen und in der Strafverfolgung effektiver zu werden.

Das Projekt «Nein zu Drogen - Steigerung der Effektivität der Polizei im Kampf gegen die Drogenkriminalität im deutsch-polnischen Grenzraum» kostet rund 1,1 Millionen Euro und wird größtenteils mit EU-Mitteln finanziert. Bei den Maßnahmen stehen die Wojewodschaften Niederschlesien und Lebus sowie in Sachsen die Landkreise Bautzen und Görlitz im Fokus. Die Partner planen unter anderem die Beschaffung spezieller Drogenanalysegeräte, einen Erfahrungsaustausch von Drogenermittlern und Kriminaltechnikern und ein Präventionskonzept.