Polizei warnt vor Selfies an gefährlichen Orten und Sexting

erschienen am 13.05.2017



Dresden (dpa/sn) - Für Selfies bringen sich junge Leute immer wieder in Gefahr. Um andere zu beeindrucken, riskieren einige Leib und Leben, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei der Polizei ergab. Die Gefahr werde oft unterschätzt, hieß es. Das Landeskriminalamt warnt vor allem vor dem sogenannten Sexting - dem Versenden eigener Nacktaufnahmen über das Internet an Dritte oder gar Unbekannte. Das könne Erpressungen oder Cybermobbing zur Folge haben. Die Phänomene Selfies und Sexting unter Kinder und Jugendlichen seien aktueller denn je, sagte ein Sprecher.